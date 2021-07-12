光城者案｜物管經理被押至辦公室搜查　英皇﹕已暫停該員工職務

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-12 19:04

組織「光城者」被指策劃在不同地點放置爆炸品TATP，警方國家安全處今日（12日）再拘5人，令案件被捕人數增至14人。消息指，今日被捕的37歲男子是一間大集團旗下物業管理公司的經理，疑為「光城者」案的另一名金主，涉提供數萬元予中學生放置炸彈。他上午被警方押離牛池灣彩峰苑的住所，至傍晚6時許，他再被探員押至灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心一個辦公室搜查，逗留約45分鐘，未有檢走任何證物。英皇集團表示，目前已暫停該名員工的職務，並強烈譴責公然挑戰法律的違法暴力行為。

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英皇集團回覆事件指，有關今天（12日）警方國安處進行拘捕一事，集團確認其中一名人士為集團物業部員工。由於案件正由警方進行調查，故未有任何資料可以提供。集團目前已暫停該名員工的職務，並正全力協助和配合警方的調查工作。集團在此強烈譴責公然挑戰法律的違法暴力行為，集團一直支持維護香港核心價值，建設共融社會。

國安處今日就光城者案再拘捕4男1女，年齡介乎15至37歲。其中被捕的37歲男子是物業管理公司經理，提供數萬元款項，給予被捕2名中學生去放置炸彈。其餘4名被捕人士分別是15歲、17歲及19歲的中學生；以及一名28歲地盤工，疑在案中負責協助購買爆炸物料。