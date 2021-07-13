長沙灣美居中心外牆煤氣管起火　蔓延棚架　20住客疏散

撰文：鄧栢良 黃慧姍
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今（13日）下午2時許，搭有棚架的長沙灣福榮街美居中心一座，外牆煤氣管起火，並蔓延至棚架，消防員到場開動一喉一煙帽隊灌救，迅速將火救熄。20名住戶在消防員協助下疏散，火警中無人受傷。

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火警
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