警油尖旺區打擊違例泊車　發2千多張「牛肉乾」拖走13輛車

警方指，旺角警區及油尖警區昨日（13日）聯合進行交通日及代號「動天」（MOVESKY）的交通執法行動，重點打擊在行人路、過路處、限制區及雙黃線等違例停泊而造成阻塞的行為。行動中，警員共發出了2,067張定額罰款告票，並即時拖走13輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。另有37名人士亦因違反交通條例而獲發傳票，包括「行人不依照交通燈號指示橫過馬路」等行為。

除此之外，警方於區內各交通黑點進行流動錄影執法行動，重點打擊司機阻塞交通的違例行為，期間共攝錄得89輛違例車輛。警方表示，重點交通執法將會於旺角警區及油尖警區內持續進行，除了不作任何警告情況下票控違泊人士，亦會在無預先警告及通知情況下拖走無人看守及於道路上造成嚴重阻塞的車輛，希望藉此改變駕駛者可能引致交通意外的不良行為。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。



（警方圖片）

另外，港島總區交通部聯同港島各警區人員昨日（13日）在港島各區展開代號「同行者」（AUTOBINDER）的行動，打擊有關行人胡亂過馬路的行為，以確保行人安全。行動中警員共發出105張傳票，主要針對行人不遵守交通燈號過馬路。警方提醒市民，尤其是長者，切勿胡亂過馬路，應該使用合法過路設施橫過馬路，時刻遵守行人過路燈號及密切留意路面情況。警方會繼續針對各種行人或交通違例事項，定期採取適當的執法行動，以確保道路使用者安全。