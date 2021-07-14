10多工友稱遭欠薪$30萬　拉「有汗出冇糧出」橫額抗議

啟德大道公園的建築工程，有工友指遭拖欠薪金。今早（14日）10多名工友到大判公司樓下請願，並且拉橫額抗議。工友林先生向《香港01》表示，他們主要負責泥井工程如鋪設公園及行人路工作，上周五（9日）工友如常到地盤開工，惟翌日（10日）他們手持的出入證失效，並接獲二判通知指因大判拖欠工程款項，導致無法如期出糧予工友。林稱，連同他約13名工友遭拖欠近1個半月薪金，合共涉款約30萬元。

「真係覺得好失望，我哋作為基層嘅工人，咁樣（拖欠薪金）真係好無理！」林先生表示，工人有汗出冇糧出，很多人都要養妻活兒，更有人手停口停，甚至借錢度日維持生計。他續指，早於今年4月至5月該公司已出現遲出糧情況，希望公司盡快發放工資。翻查資料顯示，啟德大道公園為康樂、文化及市政設施工程計劃，承建商為公和-宏勝聯營，合約價值約2.48億元，預定竣工日期為2021年至2022年。

