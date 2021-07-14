區議員何惠彬四度發文批聚賭　今早涉企圖刑恐被捕　中午宣布辭職

天耀區議員何惠彬去年3月在facebook專頁形容區內聚賭情況嚴重，聲稱會獨自「掃場」向老街坊訓話，趕絕街頭賭博，並上載一張軍刀相片。據知，警方以涉嫌「企圖刑事恐嚇」拘捕何惠彬 。何的助理證實，何惠彬正在天水圍警署錄口供。

記者翻查何惠彬的facebook專頁，發現他去年至少四度發文提到出區內非法聚賭，對街坊造成困擾，而且驅而不散。今日記者再到天耀邨視察，發現仍有長者在「禁止賭博」的橫額旁邊聚賭。今午12時許，何惠彬在facebook專頁再發文，表示今日已經辭去區議員職務。



今早6時50分，警方手持法庭手令突擊搜查何惠彬位於天水圍的寓所，並以涉嫌「企圖刑事恐嚇」拘捕何惠彬。警方指去年收到一名匿名市民報案，經調查及兩次徵詢律政司意見後，認為已有手上證據足以落案起訴何惠彬企圖刑事恐嚇罪。何將於7月22日在屯門法院應訊。今午12時許，何惠彬在facebook專頁發文表示今日已辭去區議員職務，他指辭職並非宣誓問題，文中亦未有提到被捕及企圖刑恐一事，只講到辭職「為咗空轉，轉走何惠彬，轉入更多有能力嘅人」。

其實何惠彬於去年1月11日起在facebook專頁發文指，天耀邨區內疑有莊家開賭檔，惟即使警方到場勸阻街坊聚賭後，仍有疑似莊家再「開檔」，當時何已列出幾項對付非法聚賭的方法，如要求管理處及警察即時處理、公開莊家大頭相及賭檔位置，惟情況似乎未有改善。

直到去年3月21日，何再發文表示，天耀邨耀興樓水池的賭檔莊家已經搬走，但耀逸樓又有一班老街坊聚賭，雖然不涉及莊家、黑幫及大耳窿，但何形容他們「嘈到人，唔識自律」，而管理處及警察均無法處理。何指當中不少為投票給他的選民，坦言「有人投訴，有人被投訴…兩邊都係我地街坊…手背係肉手心又係肉」，故發出「掃場通告」。何當時決定「單拖」掃場，文中寫到行動內容包括向老街坊訓話，封場掃地等；至於用具方面，何稱「棍棒刀鋸我都有」，並上載一張軍刀照片。

何惠彬的助理鍾先生指，天耀邨聚賭情況嚴重，而且持續多年，他批評警察執法好鬆懈，雖然居民參與聚賭，但懷疑背後有莊家操控，不清楚是否涉及黑社會。