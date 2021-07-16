九龍塘寶馬撞路邊電箱　司機「吹波」過百度涉醉駕被捕

九龍塘發生車禍，司機涉嫌酒後駕駛被捕。凌晨近1時，據報一輛寶馬房車，沿畢架山道行駛，途至碧華閣對開時，突然失控越過對面行車線，再剷上行人路掃到一支燈柱、一個消防水龍頭、再撞毀一個中華電力公司的電箱始停下，電箱被撞至變型，箱底與箱身分離。意外後，車上安全氣袋彈出。由於車門未能開啟，車上男司機一度被困，消防到場將其救出，他手部受傷，由救護員現場包紮後拒絕送院。



警方到場調查及為司機進行酒精呼氣測試，消息稱，有人錄得過百度讀數，涉嫌「酒後駕駛」被捕及帶署扣查。中電人員事後亦趕至現場檢查電箱是否安全。就現場所見，涉事寶馬房車的擋風玻璃上，貼有一張馬會會員停車證、及一所位於九龍塘的學校，其法團校董會成員的泊車證。初步得悉，被捕男司機姓黃，60歲。

警方指，凌晨零時54分接獲筆架山道附近居民報案，指一輛私家車撞到一燈柱及一電錶箱，懷疑司機被困。人員接報到場，司機已自行離開私家車。經初步調查，60歲姓黃男司機，駕駛私家車沿筆架山道西行，當駛至筆架山道67號時，撞毀上址一燈柱、一電錶箱及一消防栓後停下。黃未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。他獲准保釋候查，須於八月中旬向警方報到。司機沒有受傷，毋須送院治理。