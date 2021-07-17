犁庭掃穴｜警葵涌及旺角多處反黑冚賭　最少26人被捕8人被票控

警方接連展開「犁庭掃穴 （LEVINGTON）」行動。其中於今日（17日）凌晨約零時半，葵青警區反三合會行動組在健康街2至6號飛亞工業中心一單位，搗破非法百家樂賭檔，檢獲大量賭具、1張百家樂賭枱約20萬元籌碼及約1萬元現金。

行動中，2名男女負責人（58歲及44歲），同涉「經營賭博場所」被捕；5男6女（41至67歲），則涉「在賭博場所內賭博」被捕。他們同涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被罰款。全部人正被扣留調查。據了解，涉案單位面積約700呎，經營約1個月，受黑幫「新義安」操控。



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另外，旺角警區反三合會行動組、特別職務隊、牌照課、雜項調查組、警犬隊及機動部隊人員，過去兩日（15至16日）亦展開同樣代號行動，打擊黑社會收入來源及防止罪案發生。人員在旺角區巡查16間麻雀館、酒吧及遊戲機中心等娛樂場所，並票控8名男子（22至50歲），他們涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。

行動中，警方在亞皆老街50號一單位，搗破非法賭博場所，4男5女（29至57歲）涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「未能出示身分證明文件」及違反《預防及控制疾病（規定及指示（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；警方亦於同一大廈內，拘捕1名34歲內地非法入境者。

此外，警方亦分別於砵蘭街與大南街交界、彌敦道與弼街交界，先後拘捕1名28歲被通緝女子和1名34歲被通緝男子，涉嫌「管有危險藥物」，並檢獲少量懷疑「冰」毒。其中該名34歲疑犯被制服時，懷疑以手襲擊2名男警，同涉「襲警」被捕。另1名47歲男子，則在新填地街與山東街交界，被搜出值約3萬元懷疑「冰」毒及海洛英，涉嫌「販運危險藥物」被捕。