消失的咪錶｜尖沙咀咪錶不翼而飛　電訊公司職員報警

今日（17日）早上11時許，警方接獲報案指，尖沙咀金巴利街1D號對開位置有咪錶不翼而飛。消息指，事發時一名姓黃的電訊公司男職員到場檢查設施，期間發現咪錶不見了，於是報警。警方將案件暫列盜竊處理，案件仍在調查中。《香港01》已向運輸署查詢。



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資料顯示，尖沙咀金巴利街已設有新收費錶，上址有7個新收費錶、12個收費錶停車位，並於今年1月31日投入服務。

2017年大角嘴曾有「咪錶」不翼而飛

早於2017年，有市民指於大角嘴詩歌舞街48號附近位置，用收費「咪錶」位泊車，惟兩小時後咪錶不翼而飛。事後運輸署回覆指，當日署方停車收費錶營辦商進行例行巡查時，發現設立於大角嘴詩歌舞街編號9176的收費錶，錶柱疑遭撞擊折斷，收費錶無法運作。營辦商隨即將收費錶及錶柱移離現場，並安排於翌日重置錶柱及收費錶。

運輸署資料：截至今年3月19日 合共1,027台新咪錶已投入服務

據運輸署資料顯示，政府推動「智慧出行」已由2021年1月20日開始，分批安裝約12,000台新一代路旁停車收費錶（俗稱咪錶），截至今年3月19日，合共1,027台新收費錶已投入服務。新停車收費錶的感應器，以毫米波雷達技術偵測泊車位是否已被使用，助駕駛者尋找可用的泊車位。有關感應器只能偵測停車位是否被佔用，不會收集任何個人資料、車輛型號或車輛登記號碼。

而新咪錶有3個主要功能及特點，包括支援多種付費方式繳付泊車費，包括八達通、Visa payWave、感應式MasterCard及銀聯閃付的非接觸式信用卡、轉數快、支付寶香港、微信支付及銀聯QR；支援使用新開發的流動應用程式「入錶易」在現場及遙距繳付泊車費。以及，配備感應器以偵測停車位是否已被佔用，提供實時資訊協助駕駛者尋找空置泊車位，以減少車輛在道路上徘徊、尋找泊位的時間及交通流量。