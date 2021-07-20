命喪英雄瀑│死者蕭文傑創辦行山會　曾組義工隊尋回失蹤者屍體

馬鞍山馬大石澗今日（20日）發生行山意外，今早三號強風信號懸掛期間，兩男兩女前往馬大石澗行山，行至英雄瀑時一名年60歲姓蕭男子被洪水沖走，失去蹤影。救援人員出動搜索失蹤者，於6小時終在英雄瀑近大水坑集水區石灘發現男子，惟證實不治。

據了解，六旬死者蕭文傑為一名資深行山人士，有多年行山及行石澗經驗，並創辦行山會「鷹傑之友」，過去曾擔任義工隊，尋回行山意外失蹤者。



事發今早10時46分，受颱風查帕卡影響，天文台懸掛三號強風信號期間，警方接報指，兩男兩女前往馬鞍山大水坑馬大石澗行山走澗，行至英雄瀑時，其中一名男子被大水沖走，失去聯絡。至下午近4時34分，救援人員尋獲事主，經檢驗後惟現場證實死亡。消息指，消防於英雄瀑近大水坑集水區石灘發現事主，與其澗水時失足跌落水的位置相距約50米。

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據了解，死者蕭文傑為一名資深行山人士，有多年行山及行石澗經驗。（網上圖片）

創辦行山會「鷹傑之友」 組義工隊尋回倒腕崖失蹤者

據了解，蕭文傑為一名資深行山人士，有多年行山及行石澗經驗，過去不時於社交平台發布行山、踩越野單車的照片，他於2019年亦曾住馬大石澗至燈籠瀑行山。蕭亦為行山會「鷹傑之友」創辦人，過去曾擔任義工隊，搜索行山意外失蹤者。翻查資料，蕭文傑於2007年曾於大嶼山鳳壁石澗一宗行山失蹤意外，組成20多人的義工隊出發搜索，最終成功於倒腕崖尋回失蹤七日的行山漢盧仕輝屍體。

友人稱，蕭文傑體魄強壯熱愛行山，經常到處行山、行澗，並免費教人行山，並創立「鷹傑之友」組織行山活動。