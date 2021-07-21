前《蘋果日報》執行總編輯林文宗涉違國安法被捕　現警署扣留

具26年歷史的《蘋果日報》於上月24日正式落幕，此前警方先後拘捕壹傳媒5名高層、前主筆楊清奇、前主筆、英文版執行總編輯馮偉光（筆名：盧峯）等7人。消息指，今（21日）早，前《蘋果日報》執行總編輯林文宗遭警方國安處拘捕，相信與蘋果較早前一案有關，現扣留長沙灣警署。



▼▼6月17日壹傳媒5名高層涉違國安法被捕▼▼



警方國安處於上月17日拘捕了5名壹傳媒高層，包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉，嫌違反國安法第二十九條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，同日逾500名警員搜將軍澳《蘋果日報》大樓，並帶走一批電腦。至6月23日，警方國安處拘捕署名「李平」的前《蘋果日報》主筆楊清奇，罪名為「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

面對一連串的拘捕行動及警方凍結蘋果日報三間公司1800萬元資產，具有26年歷史的《蘋果日報》宣佈於6月24日停刊，惟警方的拘捕行動未有因此而停止，停刊的第3日，即6月27日晚上，警方於機場拘捕前《蘋果日報》主筆、英文版執行總編輯馮偉光（筆名：盧峯），涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。

被捕的7人，除了壹傳媒集團行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光不獲保釋，其餘5人獲准保釋候查。

▼▼6月27日晚上馮偉光被捕▼▼



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▼▼6月29日晚上馮偉光獲保釋▼▼

