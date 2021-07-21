黃大仙富強苑九旬翁麵包鯁喉　昏迷送院

撰文：蔡正邦
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今（21日）中午12時許，警方接報黃大仙富強苑富裕閣一名男子進食時鯁喉。90多歲事主陷入昏迷，救護員趕赴現場，將他送往廣華醫院搶救。警方正在現場調查，據了解事主食麵包鯁喉，送院後回復清醒。

有人昏迷
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