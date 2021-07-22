天后柏傲山連環爆竊　2賊掙脫追捕攀鐵絲網逃去　4警受傷送院

銅鑼灣天后廟道發生連環爆竊案，4名警員捉賊受傷。今（22日）凌晨4時許，兩名黑衣蒙面賊潛入柏傲山第3座爆竊，至少3個單位遇竊。其間一低層單位女住戶在露台發現賊蹤報警，賊人攀斜坡鐵絲網逃走，惟遇上接報趕到的警員兜截，雙方一度糾纏。賊人最終掙脫逃去，事件中3男1女警員受輕傷送院，3個遇竊單位住戶損失現金及手錶財物等，總值逾11萬元。



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現場是天后廟道18A號柏傲山第３座。凌晨４時許，一單位 46歲姓龔女住戶發現房間內有搜掠痕跡，走出大廳查看，赫然有賊人躲於露台，於是報警。兩名賊人見事敗逃走，沿屋苑後面叢林一個10層樓高的斜坡走上怡景道，爬過一道防盜鐵絲網。

警車接報趕到在附近兜截，在離柏傲山數十米的怡景道，發現賊人爬鐵絲網跳出馬路，馬上停車追捕。兩名賊人見狀慌忙轉身又攀上鐵絲網，其間與警員發生激烈糾纏，賊人最終掙脫折返山坡逃去無蹤。

事件中，4名衝鋒隊警員受輕傷送院，其中一名警員手部受傷，需要包上三角巾。人員調查期間，再接獲兩名分別48歲及40歲、同姓陳的男女住戶報案，指兩單位同被爆竊。警員事後在怡景道路邊尋獲一個女裝手袋，內有數千元現金，相信為賊人逃走時遺下，其後安排遇竊女戶主認領。

經初步點算，姓龔女住戶損失約1.5萬元現金及約值5,000港元的外幣；另外姓陳男住戶損失兩隻共值約5.5萬元手錶，及一隻約值1.2萬元的戒指；而姓陳女住戶損失約2.65萬元現金。案件列連環爆竊，東區警區刑事調查隊正追緝兩名年約20至30歲男子，案發時兩人身穿黑色上衣及黑色長褲，暫時未有人被捕。