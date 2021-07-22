政治隠喻書會否踩紅線？　李桂華：批評政府無問題，不能煽動憎恨

香港言語治療師總工會5名骨幹成員，今日（22日）被警方國安處拘捕，警方指工會早前出版3本兒童繪本涉「串謀發布煽動刊物」。國安處高級警司李桂華交代案情指，刊物將複雜的政治議題如反修例風波、12港人及醫護罷工作美化和合理化，引起兒童對政府及司法制度的憎恨。

被問到坊間不少政治漫畫及書籍，常以隠喻方式批評政府及時事，會否亦「踩中紅線」，李桂華表示批評政府無問題，最重要是不能有煽動意圖，又反問繪本中部份內容是否真實情況，「成日講到會食咗啲羊、殺咗佢、霸佢啲地方，同個故仔提出嘅嘢無乜關係，只係令個憎恨多咗好多」。



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涉案3本兒童繪本為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》，以兒童漫畫形式講述包括反修例運動、12港人及醫護罷工等事件。被問到書中內容包括「羊村有個窿」等於關口、「角」寓意暴力，是否屬於警方個人判斷，或是書中有相關對照，李桂華指有關內容的比喻不是個人看法，而是「有哂對應」，包括「羊村守衛者」等於反修例運動，「12勇士」亦有名有姓於書中列出，「如果你話佢係咪講緊呢啲嘢，我話你聽一定係」，又指警方詢問的法律意見亦一致。

呼勸家長棄置有關繪本 書店不應再派送

另外對於管有有關書本的家長會否違法，李表示會勸喻他們盡快棄置，「單一管有我睇唔到會有咩情況」，又指如書店仍有書本存貨亦不應再派送，「唔知點處可以聯絡警方處理，列佢為證人」。李又指拘捕行動仍未完結，對於有關書本會否於學校流傳，警方會繼續調查，有需要會聯絡校方處理書籍。

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另外被問到警方是否針對調查更多虛構故事及出版刊物，而如果撇除有關的時序表及12港人的姓名，警方能否以有關罪名作扣捕，李桂華指，案中第三本書籍並沒有時序表，但如果看過第一、二本書籍，就會知道故事中羊及狼的角色為何，「對號入座就知講緊咩」，又指書中有導讀，非由警方自己聯想出來，因此不需擔心日後創作時會被警方以無限聯想拘捕。

被問到不少政治漫畫及書籍都有類似內容，會否亦屬違法，而以隠喻方式批評政府及時事是否亦會踏中紅線，李桂華指批評政府無問題，最重要是不能有煽動意圖、令人對政府憎恨，「喺香港生活咗咁耐，你會知咩係真正善意批評，邊一個係好惡毒，令大家會憎恨一個人、司法制度，或者去傷害人」。

批書中部份內容非真實 「只係令憎恨多咗」

有記者舉例坊間有不少以寓言故事方式談及社會議題，例如《動物農莊》中講述動物以武力反抗人類統治、《1984》寓言政府以極權監控人民，是否日後只要有涉及對政府不滿的隱喻、或藏頭詩等都屬於煽動。李桂華表示刑事罪行條例第9條中有列明何為煽動意圖，稱如果創作沒有做到有關行為則屬安全，他又反問繪本中部份內容是否真實情況，「成日講到會食咗啲羊、殺咗佢、霸佢啲地方，同個故仔提出嘅嘢無乜關係，只係令個憎恨多咗好多」，並指故事是供4至7歲的小童觀看，對他們影響很大。