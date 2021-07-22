中環街頭上周8男女大混戰　警反黑組拘施襲4人

上周日（11日）凌晨中環街頭上演男女大混戰，多名男女在畢打街大打出手，其中2男2女受傷，兇徒事後逃去。警方中區反三合會行動組經調查後，昨日（21日）於全港多區拘捕2名姓劉（22歲）和姓徐（23歲）男子，以及2名姓陳和姓李（同為22歲）女子，他們涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，已獲准保釋候查，須於8月中旬向警方報到。



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事發於本月11日凌晨4時許，多名男女在畢打街近皇后大道中交界大打出手，其中2男2女（36至44歲）遇襲受傷報警。警方到場調查，相信4名事主在附近德己立街，因目光問題等瑣事與另外4名男女爭執，其後在上址「冤家路窄」重遇，復被對方人等拳打腳踢襲擊，事後逞兇男女逃去。4名傷者分別頭、手腳或身體多處受傷，其中3人需送院，另一女傷者拒絕送院。

打鬥一刻片段事後在網上瘋傳，片段長逾1分鐘，所見多名男女在行人輔助線燈位扭作一團，1名白衣女遭另1名黑衣男以「過肩摔」撻到在地，該男子更起勢狂踩，又脫去上衣，掌摑兼「起飛腳」踢向1名男子頭部；另1名紥馬尾的女子，亦多次推倒及掌摑他人。現場拳來腳往、扯頭髮、掌摑不斷，多人打至變滾地葫蘆，倒臥馬路邊，路經的士亦須停駛。片中多次傳出「放手呀！」、「唔好打喇！」等尖叫聲，其後多名懷疑途人上前勸阻。

當日事發網片