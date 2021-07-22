葵涌朝中地產遭爆竊　賊偷後備匙涉300單位　警呼籲住客換鎖

昨（21日）中午約12時，警方接報一宗爆竊案，指葵涌青山公路444-448號朝中地產懷疑清晨時份遭賊人闖入，盜走大量後備出租鎖匙，一共涉及300多個單位，警方呼籲曾透過朝中地產租住及放租單位的業主或住客盡快換鎖，以免賊人乘虛而入。



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警方經初步調查，相信爆竊案中2名賊人，撬開朝中地產舖的後門進內盜竊。據了解，朝中地產的老闆於昨日中午12時返回店舖時發現有搜掠痕跡，逐報案求助。經點算後，發現一共損失3,500多元現金、3本銀行存摺及多條後備出租鎖匙，涉及300多個單位，而鎖匙背後亦標記了所屬大廈及單位，涉事單位為唐樓及洋樓，分佈於光輝圍，和宜合道及青山公路葵涌段。警方暫時掌握了約一半住客的資料，並已進行聯絡，其餘資料仍在整理中。

葵涌警區刑事總督察周健鴻指，警方已進行針對性的部署，調派了機動部隊在附近巡邏，同時亦與大廈保安及業主立案法團溝通，並在大廈當眼處貼出告示提醒住戶，列明近日發生鎖匙竊案。警方呼籲任何曾透過朝中地產租及放租單位的市民，應加強保安，並考慮更換門鎖，以免賊人乘虛而入。

警方呼籲任何人士如目擊案發經過，或有任何資料提供，請致電3661 2973與葵青警區刑事調查隊第六隊人員聯絡。警方強調，爆竊或企圖爆竊是非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判監禁十四年，市民切勿以身試法。