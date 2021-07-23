旺角警方反罪惡　搗破共10個賭檔、毒窟及賣淫場所　拘捕67名男女

旺角警區刑事部聯同軍裝部及機動部隊人員，昨（22日）起一連兩日展開代號「疾響」反罪惡行動，大規模打擊三合會收入來源，搜查區內超過20個單位及不同場所，搗破8間非法賭檔、一個毒窟及一間賣淫場所。行動中，一共拘捕67名男女，並檢獲多部釣魚機、電動麻將枱、百家樂賭枱以及少量毒品。



旺角警區刑事調查隊、聯同反三合會行動組、重案組、情報組、特別職務隊、牌照課、雜項調查隊及機動部隊多個部門，一連兩日展開代號「疾響」行動，大規模打擊三合會收入來源，遏止青少年罪行。人員突擊巡查區內超過20個單位及不同場所，搗破8間非法賭檔、一個毒窟及一間賣淫場所。檢獲37部釣魚機、1張電動麻雀枱、1張百家樂賭枱、一批賣淫相關物品、少量懷疑冰毒及懷疑海洛英，所有檢獲的證物總值超過40萬元

行動中，警方共拘捕67人，包括39男28女，年齡介乎25至66歲，涉嫌「經營非法賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「管理賣淫場所」、「管理毒窟」、「販毒」、「爆竊」、「襲擊警務人員」、「妨礙警務人員執行職務」等罪行。

其中6男2女（26至66歲）非法賭檔及賣淫場所的負責人，同時涉嫌違反《預防及控制疾病（業務及處所規例》。另外，有20男20女（25至62歲），則涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》而被票控。所有被捕人士已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。另外，警方會繼續加強巡查，並斷絕三合會的收入來源及積極打擊三合會罪案。