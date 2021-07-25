泊車黨霸佐敦咪錶位出租　月賺30萬　警拘8人揭世襲經營30年

警方「融號者」行動搗破佐敦兩個非法泊車檔，拘捕8人。兩個非法泊車檔於「八文樓」附近長期霸佔公共咪錶位，當中一檔以「世襲」形式經營，三代經營逾30年。兩泊車檔向車主收取2,700至2,800元月費，警方估計每月營業額共逾30萬元，更首次發現有地產經紀轉介客人使用非法代客泊車服務。



油尖警區反三合會行動組第一隊偵緝督察莊德謙表示，兩個非法代客泊車集團有黑社會背景，分別經營超過10年同30年。（陳浠文攝）

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油尖警區反三合會行動組第一隊偵緝督察莊德謙表示，油尖警區針對區內非法代客泊車檔，由今年2月開始展開「融號者」執法行動，發現文昌街至文匯街一帶，俗稱「八文樓」附近的咪錶位，被不法之徒長期霸佔進行非法泊車活動，嚴重影響其他人公平使用咪錶車位的權利。

兩泊車黨經營超過10年同30年 3嫲孫三代人世襲經營

油尖警區刑事部本月成立特別部隊作出深入調查，發現上址咪錶位大部份被兩個非法代客泊車集團霸佔，他們有黑社會背景，分別經營超過10年同30年，當中有人以「世襲」形式經營。據了解，其中一檔逾30年前由一名女子開始經營，其子及孫再先後加入，由於長期在上址經營泊車檔，與街坊關係不差。但警方陸續接獲投訴，昨日採取拘捕行動。

行動中，警方更首次發現有地產經紀替客人搵樓期間，轉介客人使用非法代客泊車服務。集團向車主收取2700至2800元月費後，將車輛泊入長期霸佔的咪錶位中，除非見到執法人員，否則不會繳付咪錶費用，警方估計他們每月營業額逾30萬元。

地產經紀轉介 月租2800元

警方經過深入調查，以及喬裝居民透過地產經紀接近兩個集團，成功鎖定所有成員。及至昨午，警方拘捕6男2女，年齡介乎19至66歲，涉嫌串謀盜竊罪，並檢獲58條車匙、現金4.2萬元及30張相信用作入錶八達通。行動期間，警方亦向違法交通條例車輛發出66張定額罰款通知書，並拖走6輛違規車輛。

莊德謙指，油尖警區將會持續執行《融號者》行動，務求取締區內非法代客泊車服務，警方呼籲市民切勿光顧非法代客泊車服務。市民如發現有人非法霸佔咪錶位，莊建議即時報警處理。