車房多豪宅多車位不足　佐敦「八文樓」百咪錶位搶手

警方昨（24日）搗破佐敦「八文樓」一帶兩個非法泊車檔，涉嫌霸佔咪錶位出租，估計每月收益逾30萬元，其中一檔由3嫲孫「世襲」經營逾30年，可見區內泊車黨、錶霸問題由來已久。根據運輸署網頁資料，現時上址約有100個咪錶位。記者今午發現，大部份咪錶同一時間入錶，而且逾時後均無人入錶，或有人統一處理。有街坊車主稱，早年曾目睹泊車黨霸佔兩至三條街道的咪錶位，更指出附近豪宅林立，車位不足，同樣會停泊上址。此外，不少咪錶位由車房長期使用。



佐敦「八文樓」一帶約有100個咪錶位，記者今午所見大部份入錶時間一致，逾時無人入錶。（林朗天攝）

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根據運輸署網頁資料，文昌街、文蔚街、文匯街、文英街及文苑街合共有101個咪錶位。八文樓旁空地為文匯街停車場，固定車位月租4,400元，非固定則3,200元，警方搗破的非法泊車檔月租為2,700至2,800元，相差最少400元，加上車位不足問題，車主趨之若鶩。

警方昨日搗破「八文樓」一帶兩個非法泊車檔。（林朗天攝）

街坊車主梁小姐表示，曾在兩年前目睹一名男人及操普通話中年婦，霸佔兩至三條街道的咪錶位，並向車主收取20元泊車費，更有記事簿紀錄車牌及車輛停泊位置。她稱附近有不少豪宅，他們車位供不應求，因此亦會使用文昌街至文匯街一帶的錶位。最近，區內經常有警察巡邏，驅趕違規車輛或警告車主可能拖車，非法經營活動減少，不法分子或轉移陣地。她不會因為車位不足或非法泊車問題而不駕駛，會選擇將座駕停泊於較遠的街道，無奈地稱對生活有一定影響。

到訪附近的車主陳先生表示「難搵位」，但由於是不經常前往該處，對於泊車黨一事「又唔係騷擾到我，我冇乜睇法。」同樣到訪的車主顏先生於「八文樓」一帶兜圈，未能尋獲咪錶位，他指不少咪錶位被車房霸位，他亦曾聽聞尖沙咀有泊車黨。

有車房東主表示，「八文樓」一帶有不少車房，車房會使用咪錶位泊工作車，是舊區文化，不是錶霸。他認為規劃不善造成車位不足，他未聽聞有集團式經營的非法泊車檔，昨日目睹拘捕行動，被捕人士是街坊及地產舖人士。