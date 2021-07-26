小西灣退休救生員遇溺送院亡　泳友：佢泳術精湛日日游一個來回

綽號「拿破崙」68歲姓紀退休救生員，今（26日）上午7時半在小西灣道28號藍灣半島對開30米海面載浮載沉，消防船出動搜索，將事主救上岸。事主陷入昏迷，救援人員先在岸上施行急救，再將他送往東區醫院搶救，惜終返魂乏術。

據現場泳友所講，事主是退休救生員，曾駐守柴灣泳池，退休後日日如常到藍灣半島對開海面游泳，泳術精湛。



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泳友吳先生表示，死者綽號「拿破崙」，是前退休救生員，曾駐守柴灣泳池。幾年前死者退休後日日如常到藍灣半島對開海面游泳，「游到孤島就返轉頭，朝頭早6點一早喺公園仔晨運先、做熱身先落水，來回都係廿分鐘。」指死者泳術精湛「仲犀利過我哋（其他泳客）」加上今日不算大浪，估計意外是心臟病發所致。

他指出每日清晨以及下午3至4時都有很多人前來游水。警方指上午7時半接獲事主妻子報案，指發現68歲姓紀丈夫在柴灣小西灣道28號對開約三十米海面遇溺，一泳客將其救起。警員接報到場，事主昏迷被送往東區醫院治理，其後被證實死亡。警方經初步調查，相信死者在游泳期間遇溺，沒有可疑。

據了解死者患有高膽固醇，需要服藥並恆常到東區醫院覆診。今日清晨5時許死者出發游早泳，其妻稍後亦到上址晨運，惟不見死者。其後有泳客發現死者在海面載浮載沉，將他拉上石灘急救，又高聲呼救。呼救聲引起岸上泳客注意，馬上通知死者妻子並報警。消防船出動搜索，將事主救上岸，再將他送往東區醫院搶救，惜終返魂乏術。