粉嶺交通警電單車與的士相撞　警員手部受傷

撰文：凌逸德
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今日（26日）中午12時許，粉嶺樂業路17號對開，一輛交通警電單車與一輛的士相撞，車上警員倒臥在地。警方接報到場，發現涉事警員手部受傷，由救護車送往北區醫院治理。

交通意外
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