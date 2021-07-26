Ｏ記臥底行動打黑拘80人　尖沙咀新義安「家樂」「家輝」落網

西九龍區黑幫橫行氣燄囂張，操控私煙、毒，招收會員、恐嚇勒索及糾黨傷人等不法勾當。警方採取臥底行動打擊，於前日（24日）凌晨見時機成熟，突擊搜查全港多個地點，拘捕超過80人，其間亦搗破尖沙咀區及葵青區兩個毒品及私煙儲存倉庫。據悉，被捕人士包括來自三大黑幫的地區話事人，當中尖沙咀新義安紅棍「家樂」、「家輝」與14K的「四眼John」等同告落網。行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。



消息稱，被捕的多名黑幫猛人包括尖沙咀新義安的「家樂」、「家輝」、大埔新義安的「興哥」、佐敦新義安的「火爆健」；另有14K的「四眼John」，與和勝和的「朱亮」等。其中「家樂」為新義安紅棍，一直活躍於尖沙咀，2018年6 月他在新義安高層授權下，跨區踩入大埔爭地盤，接收大埔同門「鮑魚」的手下前夕，亦曾被警方拘捕。至於「家輝」同樣以尖沙咀為根據地，他為已故「尖東霸王」「泰龍」的得力頭馬。

活躍於尖沙咀的新義安成員「家樂」，於2018年6月曾被警方拘捕。(資料圖片)

新義安和勝和14K三大黑幫多名話事人被捕

此外，被捕14K、綽號「四眼John」的姓鍾男子（58歲），屬14K的「孝」字堆，他於去年8月因涉及元朗「7.21」白衣人襲擊案件，曾被警方拘捕。據了解，警方今次是採取臥底行動，派員滲入黑幫組織蒐集情報，將眾人一網成摛。

前日凌晨，警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱Ｏ記）展開代號「極風」（POLARWIND）行動，人員突擊搜查多個地點，拘捕76男及4女（介乎15至62歲），部份人有三合會背景，當中包括三合會社團的高層及骨幹成員。被捕人士涉及的罪行包括 「以三合會社團成員身份行事」、「自稱三合會社團成員」、「煽惑、誘使、邀請他人成為三合會成員」、「傷人」、「販運毒品」、「藏有攻擊性武器」、「串謀刑事恐嚇」等。

此外，人員於尖沙咀區搗破一個懷疑毒品儲存倉庫，檢獲超過700克霹靂可卡因，市值約80萬元，並於倉庫內拘捕一名46歲男子及一名52歲女子，涉嫌「販運毒品」。同時，人員於葵涌區搗破一個未完稅香煙儲存倉庫，檢獲約27.66萬支私煙，市值約77萬元，並於倉庫內拘捕一名23歲男子，涉嫌「管有未完稅香煙」。

調查顯示，該兩個倉庫由三合會操控，其中46歲姓郭男子已被暫控兩項「販運危險藥物」罪，將於9月20日上午於西九龍裁判法院提訊。警方相信已成功瓦解了一個活躍於西九龍的三合會分支。