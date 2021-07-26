廣西「韋家幫」3匪九龍城圖爆竊　被警截獲一網成擒

來自內地廣西「韋家幫」3名匪黨，昨（25日）帶同爆竊工具由鄉間來港，他們先在山頭匿藏，然後待傍晚再出市區準備到九龍城豪宅區犯案。惟警方黃雀在後，在九龍城界限街將3人截獲一網成摛，檢獲大批爆竊工具，並控以3人合共一項「串謀入屋犯法」罪，及各一項「非法入境」罪，案件明日在九龍城裁判法院提堂。



警方西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫今（26日）晚在記者會交待案件，指出西九龍住宅爆竊案有上升趨勢，西九龍總區重案組自上月中起，針對一個由非法入境者組成的專業爆竊團夥進行代號「霧蹤」行動進行調查，至昨（25日）傍晚採取拘捕行動。探員在九龍城界限街113號附近截獲3名中國籍非法入境者，其間他們企圖逃走並反抗，但最終全部被捕。警方在他們的背囊搜出一批爆爆工具，包括一支鐵筆、3支螺絲批、2支電筒、一支士巴拿及手套等。

警方展示檢獲的大批爆竊工具。(王譯揚攝)

被捕３人均來自內地廣西，包括2名姓韋男子及1名姓牙男子，3人年齡介乎24歲至29歲。調查顯示，其中一人亦涉及去年10月在大埔區發生的連串住宅爆竊案件。警方相信該3名匪徒於昨凌晨帶同爆竊工具，循陸路由廣西經深圳偷渡來港，他們來港後先在山頭匿藏，至昨傍晚出市區準備犯案，但未犯案已被捕。

根據警方數字，近期西九龍住宅爆竊案趨升，由5月14宗上升至6月20宗，而7月截至昨日則有26宗。警方呼籲市民避免在家中存放大量現金或財物，並提高警覺，鎖好門戶。