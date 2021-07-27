觀塘中二男生家中藏蝴蝶刀　涉管有攻擊性武器被捕

觀塘一名14歲中二男生在家中藏武士刀等武器，被警方以「管有攻擊性武器」罪拘捕。被捕人有黑幫「新義安」背景，把大部分武器收藏在背囊，或者家中隱蔽處，初步調查相信其家人並不知情。警方正循黑社會勢力方向調查，暫時未發現與其他案件有關，但追查其藏械動機，不排除更多人被捕。



觀塘警區重案組第一隊督察劉啓彥表示，警方今日（27日）早上約7時15分觀塘警區反三合會行動組，根據線報突擊搜查觀塘翠屏（北）邨翠楊樓一個單位，搜獲大量武器，包括一把蝴蝶刀、一把匕首、4把武士刀、一個打火機形的電槍、一個鐵蓮花、一枝壘球棍，以及一枝伸縮棍。案件交由觀塘警區反三合會行動組第一隊跟進。

行動中警方拘捕一名14歲男童涉嫌「管有攻擊性武器」罪，他報稱中二學生，初步調查得知有「新義安」黑社會背景。被捕男童現正被扣留調查。

被問到武器收藏的位置，劉啓彥指被捕人將大部分武器收藏在背囊，或者家中隱蔽處，初步調查相信其家人並不知情，武器仍未開鋒。由於被捕人有黑幫背景，警方正循黑社會勢力方向調查，暫時未發現與其他案件有關。

他強調打擊青少年罪行一直是觀塘警區首要行動項目之一，警方會透過策略性執法，加強情報搜集，與多個機構宣傳教育，以減低青少年犯罪機會。同時，警方會留意區內罪行情況，採取相應執法行動，以維持治安。

他指出一些不法份子暑假期間會招攬青少年作為傀儡，令青少年負上刑責，此案中「管有攻擊性武器」罪最高刑罰是罰款5,000元及監禁2年。至於根據香港法例第217章第4條，任何人管有違禁武器即屬犯罪，可處罰款10,000元及監禁3年。他呼籲青少年切勿以身試法，家長、教師和社工亦可多加關心年青人。