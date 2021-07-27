首宗國安法審訊｜消息﹕可疑電話恐嚇三法官　揚言放人肉炸彈

男子唐英傑被指違反《港區國安法》中煽動他人分裂國家和恐佈活動罪名，該案是首宗審理的國安法案件，由三位國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴、陳嘉信審理，並於今日（27日）裁定唐兩罪均罪成。由於案件敏感，警方及國安處皆駐重兵於法院戒備，惟防不勝防，消息指，有不法之徒透過致電法院總機，轉駁至法官杜麗冰辦事處後，向接線職員作恐嚇性言論，包括指斥三名法官為「狗官」，揚言要以人肉炸彈襲擊杜官，亦會斬死另外兩名法官。



消息指，今日下午5時許，一名可疑人士致電至高等法院總機，聲稱欲聯絡法官杜麗冰，人員遂將來電轉駁至杜官辦公室。辦公室職員接聽電話後，可疑人士指罵杜官是「狗官」，又揚言要放炸彈及人肉炸彈襲擊杜官。他又指另外兩名法官彭寶琴、陳嘉信俱為「狗官」，聲言會斬死他們，之後便掛斷電話。職員認為事態嚴重，遂報警求助。警方極為重視案件，列作刑事恐嚇，交由警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）接手調查，暫無人被捕。

律政司表示，法官因履行司法職能而被人恐嚇並威脅其人身安全，特區政府必定嚴正執法，絕不會容忍這種無視法紀及損害法治的卑劣惡行，警方會將不法分子早日緝拿歸案，保障社會安寧。

司法機構則指，事件已由警方跟進，司法機構不適宜評論。司法機構高度關注事件，強調任何試圖向法官施加不當壓力的行為，應受到嚴厲譴責。一直以來，法官及司法人員依法處理案件，確保司法公正，並以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義。如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。

唐英傑案案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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今次已非首次有法官收恐嚇電話。去年12月3日，獲委任為國安法指定法官的總裁判官蘇惠德，接獲一通恐嚇電話。據了解，當日上午蘇惠德在辦公室收到一通恐嚇電話，據知對方為一名中年男子，通話中表示要「炸死你、老婆、同你個仔」，事後蘇惠德報警求助。

另外，今年5月28日，前年10.1國慶日非法集結案判刑，法官胡雅文判全案10被告中8人判囚，李卓人、梁國雄、陳皓桓等人囚18個月，單仲偕及蔡耀昌則准緩刑2年。胡官辦公室先後接獲至少三通可疑電話，由胡的同事接聽，內容包括侮辱及威嚇的言論。