八鄉上輋村男子巴士站不省人事　送院搶救後不治

撰文：鄧栢良
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今（28日）晨10時許，警方接報元朗八鄉少訊近上輋巴士站，一名年約50歲的中年男子不省人事。救護員到場為事主急救，再送往北區醫院搶救，惜告不治，警方正調查事件。

有人昏迷
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