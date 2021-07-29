13歲女生公園被毆打非禮拍猥褻片　何文田8童黨涉案被捕

何文田本周日（25日）發生童黨欺凌事件，一名13歲中二女童在忠孝街公園內被多名童黨非法禁錮、掌摑、用樹枝毆打，甚至遭非禮並拍攝猥褻片段。警方經調查後，連續三日（27及29日）拘捕其中8名童黨。行動仍然繼續，警方不排除有更多人被捕。



九龍城警區重案組第二隊主管湯皓婷於今（28日）晚上交代案件，指案發於本周日晚上約6時直至凌晨時份，受害的13歲女童在何文田一休憩公園被童黨欺凌。受害女童是於今年3月在社交媒體，認識涉案童黨中4名男女，但近期有人疑不滿受害女童的態度，於是相約她到公園傾談，其間多名童黨對受害女童施以襲擊，包括掌摑、用樹枝毆打、非禮並拍攝猥褻片段等。

童黨欺凌案發於忠孝街一公園內。(陳浩然攝)

疑不滿有人說是說非 女事主遭童黨欺凌報復

消息指出，受害女童就讀中二，疑童黨不滿被受害女童講壞話，於是報復。涉案除了女受害女童認識的4人外，還有另外5名童黨。受害女童面部及身體多處瘀傷，並遭禁止離開逾6小時，事後清醒被送往伊利沙伯醫院治理，至昨日（27日）她報警求助。

九龍城警區重案組接手案件，經深入調查後，於同日（27日）至今日（29日）在全港多區拘捕8名童黨，包括5男3女（介乎13至19歲），他們報稱學生或無業，涉及罪行包括涉嫌非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害（AOABH）、非禮、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、製作兒童色情物品。所有被捕人現正被扣留調查。