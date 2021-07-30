藍田婆婆過馬路遭垃圾車輾斷腳　美女護士學生出手相救

昨日（29日）下午2時許，藍田發生一宗嚴重車禍，一名老婦疑在啟田商場對開橫過啟田道時，突遭一輛駛至的垃圾車撞倒及輾過，左腳嚴重碎裂，大量出血昏迷。有途人見狀立即報案，上前為傷者急救，直至救護員到場接手。救護員將傷者送院，經多個小時手術後，最終須切除左腳保命，現時情況危殆。警方指，受傷老婦姓周，88歲，頭部及腳受傷。警方以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，拘捕涉案63歲姓劉男司機。



右邊正在打電話報案的女子正是Vieny。(網上圖片截圖)

有市民將事發後的情況拍片放上網。根據網上片段所見，老婦的左腳小腿位置嚴重受創，馬路上有大量鮮血。多名市民上前安慰傷者，亦有人出手為傷者急救。據悉，其中一名協助的市民，為一名護士女學生，片中可見她正在傷者旁邊打電話，相信是在報案求助。該名護士女學生名為Vieny，之前為本港一家航空公司的機艙服務員，數年前曾因接受網媒街訪時，笑著對住鏡頭爆出一句「好賤呀」而廣為網民熟知。據知，有網民在片段中認出她，故她昨晚在社交媒體上回應事件。

Vieny現時已是護士學生。(Vieny IG圖片)

Vieny昨晚發帖稱：「你地支持嘅應該係搶救緊嘅醫護人員」。她在帖文中憶述當時情況：「我打完電話，在場護士已經幫手紮緊大髀嘅動脈，當刻婆婆仲有意識，一直到上救護車....佢眼水係咁流，我就一路叫佢唔可以瞓頸受傷婆婆唔可以亂郁，見到佢仍然清醒就一直維持recovery position（按：復原臥式，一種急救手法），一路mon住呼吸脈搏，萬一唔清醒就要準備即刻CPR（心肺復甦法）。」她指，「個意外真係好嚴重，我並唔叻亦無經驗....我諗自己已經做咗能力範圍嘅事。」

Vieny曾為本港一間航空公司的空姐。(Vieny IG圖片)

有前線救護員在看過網上片段及Vieny的帖文後，認為當時Vieny及其他途人的處理得宜。他直言，首先報案叫救護車是最為關鍵，因即使是醫護人員，但手頭上沒有足夠工具藥物，亦無法為傷者提供最佳治療。當時婆婆小腿嚴重受創，他估計已流了1,000cc的血，若再不止血會有性命危險，故帖文中指的該名護士為婆婆紮緊大腿動脈，是合適的做法。他指，救護員到場後，會動用到止血帶及凝血劑等工具及藥物作止血。普通市民如不幸遇到此情況，當然不會有止血帶，則可以用乾淨的紙巾直接按壓出血點、或以間接壓法，用手壓住大腿上的腹股溝動脈，以助減少出血。此外，老婦隨時有心跳停止的危機，故Vieny在旁監察心跳及呼吸率亦是合適的表現。他又認為，護士學生未有太多實戰經驗，能夠在意外場面冷靜處理及安慰傷者，已相當難得。