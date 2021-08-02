消息指黃耀明被廉署拘捕　疑涉2018年立法會補選

消息指歌手黃耀明被廉政公署拘捕。據報黃耀明疑涉2018年立法會補選，今（2日）早被廉政公署拘捕。這是一周內5名涉及選舉舞弊落網。廉署落案起訴前立法會議員區諾軒及歌手黃耀明，指二人涉嫌於2018年立法會補選中作出舞弊行為，向他人提供娛樂以誘使他人投票予候選人。二人將於周四（5日）在東區裁判法院答辯。



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根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第 12 條，任何人向他人提供食物、飲料或娛樂，或償付用於該等食物、飲料或娛樂的全部或部份之費用，以誘使或酬謝他人或第三者在選舉中投票或不投票予某候選人，即屬違法。任何人索取、接受或享用食物、飲料或娛樂，作為作出上述行為的誘因或報酬，亦屬違法。

前港大法律系副教授戴耀廷，與臨床心理學家、「良心理政」召集人葉劍青及石守正，涉在2016年立法會選舉前在報章刊登有關「雷動計劃」的廣告，涉款逾25萬元，招致選舉開支，因而被控違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，案件日前在東區裁判法院提堂。3人暫毋須答辯，案件將轉交區域法院處理，並將於8月19日再提堂。

3名被告：戴耀廷（57歲，退休人士、葉劍青（55歲，董事）及石守正（50歲，董事）。三人被控於2016年8月8日至9月2日非身為任何候選人或其選舉開支代理人，於2016年立法選舉作出非法行為，即透過雞蛋同盟有限公司招致選舉開支，包括在《蘋果日報》、《明報》刊登廣告，涉款逾25萬元。裁判官批准3被告以1萬元保釋，但不准離港，亦不得接觸控方證人。