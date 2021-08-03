警破14宗「猜猜我是誰」長者電騙　涉款135萬　拘3男子

警方拘捕3名男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，與14宗「猜猜我是誰」以及「虛構綁架」的電話騙案有關，主要針對長者，涉及金額總計達135萬。騙徒會訛稱為受害人的子女或親屬，以不同藉口稱急需金錢，再相約進行現金交收行騙。



警方今年7月至8月期間，接獲了14宗「猜猜我是誰」以及「虛構綁架」的電話騙案，每宗案件損失5萬至20萬不等，騙徒主要針對長者對象。警方昨日（2日）拘捕3名報稱無業的男子，年齡介乎25至32歲男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪。

警方港島總區重案組高級督察吳嘉宇說，騙徒會假扮受害人的子女或朋友，博取事主信任，再以不同藉口，訛稱發生事故，例如被警方拘捕，急需金錢保釋、被人禁錮、入院等理由，再選揀沒有閉路電視覆蓋的地方進行現金交收，以躲開警方追查。案件牽涉14名受害人，年齡介乎71至88歲，主要針對長者，損失金額達135萬元，

警方採取主動行動，港島總區情報組人員昨天在土瓜灣一個公園，發現兩名涉案男子與一名形跡可疑的男子接洽，隨後從一名78歲的女受害人手上，接過8萬元款項。吳嘉宇又指，警方發現其中一名被捕男子是從社交網站上，標示「搵快錢」群組招募而來，報稱事成後能得到報酬。行動中，檢獲多部智能電話，以及犯案時被捕人身穿的衣物。

警方呼籲，市民若接獲不明來歷電話，應提高警覺，不要透露個人資料，例如姓名及身份證。如遇到緊急情況，應保持冷靜。如懷疑受騙，可致電「防騙易」24小時熱線18222 查詢。另外，市民亦不要誤信社交平台上，條件優厚的招聘廣告。案件仍在調查中，並交由港區重案組處理，不排除稍後拘捕會更多人。