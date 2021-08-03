粵港澳首次聯合行動　港珠澳大橋、港鐵香港站網絡與實體反恐演習

警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）於上月27日至31日期間，首次聯同廣東省公安廳網警總隊及澳門司法警察局，在港珠澳大橋及港鐵香港站舉行代號「貫峰」的網絡與實體反恐演習。

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演習模擬恐怖分子在澳門跨境透過國內的非法虛擬私人網路(VPN)作掩飾，對港珠澳大橋（香港段）管理公司及港鐵公司發動網絡攻擊，並利用網絡攻擊所盜取的資料在港珠澳大橋旅檢大樓及港鐵香港站，分別放置土製炸彈及挾持一輛滿載乘客的港鐵列車。

網罪科調查後發現恐怖分子藏身澳門，並利用國內的VPN隱藏身份，於是立即啟動粵港澳三地網絡安全應變機制，通報廣東省公安廳網警總隊及澳門司法警察局資訊罪案調查處，聯合調查網絡攻擊。

參與演練的逾200人反恐隊伍，在港珠澳大橋旅檢大樓及港鐵香港站部署行動，警務處處長蕭澤頤亦親自到場督師。反恐特勤隊及新界南衝鋒隊人員趕到港珠澳大橋旅檢大樓進行掃蕩，迅速找出土製炸彈及截獲恐怖分子，而網罪科、鐵路應變部隊、警察機動部隊及警察談判組等人員，緊急疏散香港站內乘客，並成功制服恐怖份子，制止一場施襲計劃。

是次演習旨在提高對網絡攻擊及實體襲擊事件的應變能力、公眾的反恐意識，並強化粵港澳三地的警務溝通及協作。