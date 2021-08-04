油塘站男子涉偷拍女乘客　被熱心市民截停「走唔甩」

撰文：凌逸德
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今日（4日）晚上7時許，港鐵油塘站一名32歲男子，懷疑於月台以手機偷拍一名28歲女子，乘客見狀將他截停並報案。警方到場調查後，男子涉嫌在公眾地方行為不檢被捕，案件交由觀塘警區刑事調查隊跟進。

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