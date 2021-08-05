警厚德邨檢$2,800萬海洛英　拘涉販毒3父女

警方在將軍澳厚德邨拘捕3父女，牽涉一宗市值2,800萬元的「雙獅地球牌」海洛英毒品案件。警方於前日（3日）在厚德邨截停一名23歲女子，在她身上搜獲2磚約0.6公斤懷疑四號海洛英，其後將她押返其區內的住所搜查，在睡房再發現70磚共重約24公斤懷疑四號海洛英，警方拘捕單位內一名45歲男子及一名20歲女子。被捕人士涉嫌販毒，現正被扣留調查。



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據了解，3名被捕人士包括報稱從事保險業的23歲女子，以及其報稱商人的45歲父親及報稱學生的20歲胞妹。警方在23歲女子身上搜獲毒品，其後再在其住所睡房檢獲共重24公斤四號海洛英毒品，與她同住的父親及胞妹亦涉案被捕，警方正調查兩人是否知情或參與。

將軍澳警區刑事調查隊第5隊主管督察王煜程表示，犯罪團伙僅經營數周，毒品有機會流入香港市面，行動仍進行中，警方不排除更多人被捕。

案中檢獲的70磚四號海洛英，均為「雙獅地球牌」包裝。根據網上資料，該品牌來自東南亞金三角地區，產品屬99.9%純度的海洛英粉末，以純度極高為名，並壓製成長方體磚狀方便運輸，曾於有關毒品的電影《門徒》中出現，過去市面曾出現仿制品 。

警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。