男子伏屍屯門海珠路涼亭頸有傷痕　藏刀男被捕　警改列謀殺案

5日晚上8時55分，當局接獲途人報案指，在屯門海珠路遊樂場一個涼亭，發現一名男子倒臥地上。救護員趕至證實該名男子已經明顯死亡，毋須送院。警方用帳篷遮蔽死者遺體調查，初步得悉死者年約70歲，頸有傷痕、身上及地面均有血漬。直至晚上10時左右，警方在附近的恆貴街遊樂場，發現一名可疑男子，身上有傷痕，疑與案有關遂上前截查，惟有人逃走，最終警員在海榮路將該名受傷男子制服及拘捕，並由救護車送院治理。據知其袋內有一把菜刀及鎅刀，暫未知是否與案有關。直至今日（6日）凌晨時份，警方將案件由「受傷人發現」改列為「謀殺」，正調查事件始末。

