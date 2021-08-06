詐騙集團虛報資料　呃1.4億元「百分百擔保特惠貸款」　警拘56人

新冠疫情打擊本地經濟，政府推出了「百分百擔保特惠貸款」紓緩中小企營運壓力，豈知卻被不法分子有機可乘。多個疑有黑社會背景的詐騙集團竟用空殼公司虛報僱員數量、製造虛假資料及營運開支，更串通銀行職員涉嫌詐騙政府貸款。其中一名員工更訛稱在同一時間內受僱於11間公司。詐騙集團合共提交41個貸款申請，騙取共1.4億元貸款。警方經深入調查後，最終拘捕56人，包括案中主腦、骨幹成員、秘書公司負責人、強積金中介人及銀行職員，並凍結了2100萬元。被捕人士分屬3個犯罪集團。



強積金管理局主管(執法)李舜明（左一）、香港按證保險有限公司副總裁(中小企融資擔保計劃業務運作)莫愛蘭（左二）商業罪案調查科高級警司游健雄（右二）、商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢（右一）。（黃偉民攝）

警方於今年5月接獲強積金管理局舉報及情報分析，發現多個詐騙集團在2020年中起，在互聯網上招攬其他人士作為其公司僱員，並利用超過38間空殼公司的虛假文件、虛報公司有實質業務且營業額下跌，從而向多間銀行申請「百分百擔保特惠貸款」，涉款高達1.4億元。

商罪科調查發現，涉案集團為符合申請貸款資格，向秘書公司購買不同的空殼公司，又或者操控秘書公司作宣傳，甚至盜用強積金計劃成員的個人資料，代未有公司或強積金戶口人士申請「百分百擔保特惠貸款」。涉案集團在秘書公司協助下，將多名成員或盜取的個人資料，重複虛報為不同空殼公司員工及虛報薪金支出。此外，詐騙集團亦串通個別強積金中介人，為空殼公司的影子員工登記成為強積金供款計劃成員，以作為公司員工數目及薪金的證明。

詐騙集團會利用強積金供款月結單，連同偽造公司營運及出糧紀錄，涉嫌串通銀行職員向銀行申請「百分百擔保特惠貸款」。詐騙集團亦利用銀行職員本身對銀行審核貸款政策及程序有一定認識，去協助詐騙集團檢視相關申請貸款的文件，以符合有關貸款申請要求。最後銀行批出的貸款存入到詐騙集團的銀行戶口，而非用作公司的營運資金。

值得留意的是，案中詐騙集團中聲稱為公司董事的人士，平均擁有2至3間公司作出貸款申請。另外聲稱受僱的員工訛稱自己於某一段時間內受僱平均5間涉案公司，最高更報稱作為11間公司員工。詐騙集團涉嫌利用虛假資料及文件合共提交41個申請，騙取共港幣1.4億元的貸款。

行動中，警方共拘捕40男16女，年齡介乎21至65歲。被捕人士包括18名董事、22名僱員，4名秘書公司負責人、6名強積金中介人、4名前線銀行職員。警方搜查多個地點包括涉案38間公司、被捕人士的住所及辦公地點，檢獲有關涉案公司和員工紀錄、銀行文件、電子設備、電腦及現金約港幣180萬元。警方亦凍結其中34名被捕人士有關的銀行戶口內一共約港幣2100元。

警方相信是次行動已成功瓦解多個有組織的犯罪團伙，調查行動仍在進行中，不排除會有更多人被捕。此外，警方現時亦發現另外30間可疑公司，部份公司正準備申請貸款，涉款達1.8億元。