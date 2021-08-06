屯門謀殺案｜疑兇失業一年　終日沉迷打機　母﹕係孝順仔嚟

涉嫌殺害70歲老翁的30歲姓萬疑兇，身世逐漸曝光，他與母親同住屯門友愛邨一單位，母親患有精神病，母子關係惡劣，一年前，萬開始失業，在家沉迷打機，沉默寡言，如同宅男甚少出街。



消息稱，萬昨晚晚膳後離家，沒有向母親說明落街原因，其母亦不以為意，直至萬被警方拘捕，萬母接獲警方通知，她才知兒子闖禍殺了人，表現錯愕。由於疑兇平日沉迷打機，警方正追查疑兇是否受網絡虛擬世界影響，做出失常行為。

疑兇住所廳中有一部電腦。（翁鈺輝攝）

《香港01》記者今午到其住所查看，屋內無人，單位約200平方呎，相當簡陋，廳中左邊擺放一部電腦，相信是疑兇使用居多，露台則有兩個大工具箱。記者晚上再登門探訪，萬母獨自一人在家，情緒低落，透露自己早年已離婚，育有三子女，兩名女兒已出身及搬出單位，餘下母子兩人同住。她續稱，兒子平日為人和善，「係孝順仔、好仔」，以前從事園藝工作，會給家用作交租之用，惟一年前因感辛苦而沒有再工作，近日未見異樣，亦沒有發脾氣，但不清楚兒子玩什麼電腦遊戲，對兒子涉及刑事案件感「心情唔好」。

死者轉乘輕鐵遇襲身亡

下午2時許，姓張死者伏屍的海珠路遊樂場涼亭對開，其5名家屬在道士主持下拜祭，眾人表現傷感，死者的兒子表示，父親絕少流連公園，與疑兇素未謀面，遇襲原因成謎，一家人居住蝴蝶邨，父親平日坐巴士返家，昨晚因塞車，父親下巴士行往海珠路轉乘輕鐵，不料途經遊樂場遇襲身亡。