連鎖普通話教育中心遭淋油撞閘　警拘8男　包括兩16歲少年

連鎖普通話教育中心遭淋油及撞閘案，警方拘捕8名男子，包括兩名16歲少年。警方表示，該教育中心6間分校上月遭淋紅油收數，上周另一分校再遭七人車撞閘破壞，造成約2萬元損失。警方調查相信起因為負責人與人有金錢糾紛，金額涉8位數，但並非借「大耳窿」。



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警方西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫表示，重案組接手調查案件，經翻查閉路電視及情報蒐集，鎖定一個有黑社會背景的收數團伙，並展開拘捕行動，於7月28日至8月6在全港多區拘捕8名中國籍男子（介乎16至30歲），包括兩名16歲少年，罪名為刑事毀壞及串謀刑事毀壞。

一人刑毀罪成判囚7個月

行動中，人員共檢獲多張收債字條、一個油罐及涉案衣物等。警方相信已拘捕團伙骨幹成員，其中一名被捕人士已被控一項刑事毀壞罪，並於庭上認罪，在上月29日被即時判監7個月。其餘7名人士獲准保釋，須於下月初向警方報到。

案發於上月22日晚上，警方接報指6間分別位於中環、荔枝角、將軍澳、紅磡及荃灣，屬同一集團的普通話教育中心，差不多同一時間被人淋紅油及貼上收數字條。至上周二（3日）凌晨，該集團九龍塘一間分校，遭匪徒駕駛偷來的七人車，撞毀分校鐵閘，匪徒得手後逃去。

鍾雅倫稱，西九龍總區區內涉及收數的刑事毀壞案有上升趨勢，6月有32宗，7月51宗，升幅達六成。他指，任何人士只可循合法途經追債，警方會嚴厲打法非法收債行動。

↓↓↓連鎖普通話教育中心日前遭淋油及撞閘↓↓↓

