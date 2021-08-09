幫幫眼｜74歲婆婆羅淑芬黃大仙失蹤　離家7日未返　家人憂心尋人

黃大仙有人失蹤，74歲婆婆羅淑芬於本月2日下午離開環鳯街住所後不知所終，至今（9日）相隔7日仍未歸家，其家人心急如焚，已分別報警處理，並在網上呼籲熱心市民協助尋人。



女事主的親人今晚向《香港01》表示，羅婦本身聽力欠佳患有撞聾，近年她更曾罹患癌症，病癒後記憶力明顯轉差。雖然羅婦在大約3年前已搬到現時的黃大仙環鳯街寓所居住，但偶然卻突然記着自己仍居於牛頭角舊址，不排除她乘巴士返回舊居期間失蹤。而羅婦日常喜歡逛街，會到黃大仙竹園北邨、九龍灣、九龍城甚至旺角等地，惟過往未曾走失。

事發於本月2日，羅婦原本相約親人在竹園邨飲下午茶，惟她飲茶後離開便告失蹤。翌日其家人接獲一男街坊來電，指拾獲羅婦的電話，連日來家人亦四出尋找羅婦，惟遍尋不獲。至上周六（7日），家人決定向警方報案。家人引述警方曾到羅婦所住的環鳯街住所，翻查大廈閉路電視，發現她於本月2 日下午12時許離家後，一直未有返回大廈。

羅婦身高約1.55米，體重約60公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。她最後露面時身穿印有黃色圖案的藍色上衣、黑色長褲、黑色鞋及攜有一個粉紅色側孭袋。警方今日呼籲市民提供女事主的消息。

任何人如有羅婦消息或曾見過她，可致電3661 0335、9886 0060或電郵至rmpu-ke-2@police.gov.hk，與東九龍總區失蹤人口調查組聯絡，或聯絡任何一間警署。