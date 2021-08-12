「恐怖巫師」殘殺動物圖利　商人放蛇報警活捉　揭至少2宗同類案

19歲姓唐男子在Instagram標榜可用「黑巫術」殺害動物為客人轉運，涉嫌「殘酷對待動物」被捕。被捕男子曾在IG聲稱，客人可到墓地直接觀看施法過程，也可事後觀看血腥影片。據了解，一名愛護動物的47歲商人在社交平台發現該批動物肢解照片，不值其所為，遂以WhatsApp聯絡涉案男子，相約在港鐵荃灣西站會面，並同時向警方報案。涉案男子現身時被警方拘捕，被搜出一把匕首，以及獻祭用的1隻白兔仔及5隻白老鼠。據知，被捕男子在網上自學所謂的「黑巫術」，過去疑接獲兩單委託，殺害過白兔及青蛙。



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被捕男子在Instagram設立賬戶僅11日，其個人簡介上標榜提供塔羅占卜、黑巫術儀式及靈擺治療等服務，並提及「不做魔法，只做巫術」，聲稱巫師有3年豐厚巫術經驗。

恐怖巫師港鐵站現身被捕 身上藏匕首1白兔5白鼠

過去10日，該用戶共發出10個帖文，大部份均與「黑巫術」祭獻有關。該賬戶聲言，運用黑巫術可達致復合、感情升溫、誘惑性愛、增強溝通、對象瘋狂熱情、快速拍拖、改善財運等效果。該賬戶亦曾發文解釋，巫術要利用鬼魂邪靈達成目標，屬「大法師流傳的（巫術）」，只有真正的巫師弟子才會知道，更形容「成功率超過100%」。

惟巫師必須在凌晨時分到墓地施行黑巫術，而且過程需要活體動物獻祭，包括白老鼠、青蛙、田雞，兔、倉鼠、蛇、蠍子、烏龜等，並指奉獻動物可選4樣或以上，「獻祭力量越強大，成功率和效果越強」。該賬戶直言獻祭手法血腥、暴力、殘忍，客人可選擇到現場觀看施法過程，也可選擇事後觀看影片。該賬戶更上載了多張疑似用刀殺害白老鼠及白兔的照片，結果惹來網民斥責。