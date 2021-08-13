屯門安定邨女童墮斃悲劇　被捕男子兩年經歷喪妻亡女打擊

屯門安定邨昨晚發生女童墮斃悲劇，死者姓文(9歲) ，叫「阿詠」，是家中么女，排行第三，對上有兩名分別11歲及13歲姊姊，51歲父親是虔誠基督教徒，與妻子Wendy恩愛，一家五口原本幸福快樂，令人稱羡。



2017年，Wendy被證實患有罕見疾病，喪失自理能力，文父於前年在教會分享會上形容:「太太出院回家，初時起身全身震，由頭震到落腳兩三分鐘」，文父心痛不已，決定放下髮型師工作，全心照顧妻子及家庭。

死者親友在葵涌殮房認屍後黯然離去。（馮國良攝）

死者生前與父親及兩胞姊居住安定邨一單位。（翁鈺輝攝）

可是，2019年Wendy病逝，文父與三名女兒相依為命，昨午5時許，文父如常前往深水埗參加教會聚會，委託長女及次女看管阿詠，至晚上9時許，她們發現阿詠不知所終，馬上通知父親。

至晚上9時48分，阿詠被發現倒臥定康樓對開地上，送院搶救無效，初步驗屍證實阿詠身上多處骨折，口鼻流血，傷勢並無可疑，懷疑死者跨過1.2米高走廊圍欄墮下喪命。

據了解，文父聞訊趕抵，久久不能自己，默不作聲，兩年來，他先後經歷愛妻病逝及幼女墮斃的沉重打擊，不少親友及教友均替他難過，警方調查後，他涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。

今晨9時許，阿詠親友到葵涌殮房認屍，逗留兩小時後離去，沒有回應記者問題。

專家促單親家庭善用託兒服務

家庭及親子教育工作者司徒漢明指出，本港有不少單親家庭，父親要身兼母職照顧子女，相對辛苦，甚至出現顧此失彼的情況，嚴重者可能發生子女傷亡意外，他認為，照顧年幼兒童不能掉以輕心，一時睇漏眼隨時抱憾終生，倘需要暫時離家外出，可委託區內的兒童中心及青少年中心看管，其次是對子女多做教育，讓她們了解周圍環境的危險性，例如攀爬走廊欄杆的後果，以及電器等安全知識，避免她們好奇心下做出冒險事情。