海關揭進口牛仔褲藏50公斤K仔　值2600萬一取貨男被捕

香港海關昨日（14日）在機場檢獲約50公斤的懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值共約2,642萬元。涉案的懷疑氯胺酮混在紡織品中，企圖蒙混過關，惟海關發現有異，經調查後最終拘捕1名涉案運輸司機。



海關空運貨物資料研究組指揮官賴恩寧指，海關人員在本月14日進行風險評估，抽查空運貨物過程中，發現一批由巴基斯進口的報稱紡織品有可疑，他指，該批貨的入口公司有一段時間無進口任何貨物，但卻從另一間從未出口貨物的公司入口仿織品，與正常商業行為不符，引起海關人員的懷疑，並作進一步檢驗。其後透過X光機檢驗時，發現5箱貨物中的4箱貨的X光影像有可疑。海關遂開箱查驗該4箱貨，發現一共有40個錫紙包裝袋混在牛仔褲中，錫紙包裝袋內有白色晶體，透過海關分析儀器及毒品快速測試進一步分析後，初步證實晶體對氯胺酮呈陽性反應。

海關機場調查科機場調查組指揮官劉良智指，機場調查科人員昨晚在貸運站拘捕一名取貨男子拘捕了一名38歲男子，他報稱運輸司機，自稱受貨主委託取貨，在調查後他獲取保釋，案件仍在調查中，不排除拘捕更多人。

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取郵包或貨物用途。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款5百萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。