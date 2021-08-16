屯公奪命車禍｜汀九橋巴士撞客貨車　遭貨車尾門撼頸　車長送院亡

屯門公路往汀九橋支路發生嚴重車禍。一輛城巴962B線雙層巴士，駛至一個右彎時突然撞向前面在慢線拋錨的客貨車。由於當時客貨車的尾門為開啟狀態，尾門有如刀鋒般插入巴士駕駛室，剛好擊中車長頸部，登時嚴重出血昏迷，巴士乘客報案。救護員趕至為車長急救，再急送荃灣仁濟醫院惟終證不治。

此意外仿如兩年前，西九龍快速公路近西隧口的車禍翻版，當時一輛雙層城巴撞向拋錨貨車，貨車尾板亦呈打開狀態，硬生生插入巴士駕駛室，當場切斷車長雙腳慘死。而貨車司機亦從車斗拋落地面，遭捲入巴士車底當場不治。



凌晨零時左右，據報一輛巴士，沿屯門公路往九龍方向行駛，途至往汀九橋支路一舍右彎時，突然與一輛貨車發生碰撞。巴士車長陷入昏迷。救護員趕至為傷者進行急救，再送往荃灣仁濟醫院搶救，惟至凌晨1時前證實不治。警方正調查車禍成因。

不幸身亡的城巴車長姓朱，63歲；而貨車司機姓曾，60歲。據了解，涉事為城巴962B線，由屯門置樂花園開往銅鑼灣。事發時巴士上有10多名乘客，均無受傷。意外後有乘客發現車長昏迷，頭部及頸部大量出血，立即報案求助。



現場消息稱，涉事客貨車當時疑壞車，停在左線，期間亮起危險警告燈（「死火燈」），而客貨車尾門則被人開啟，為向上掀起的打橫狀態。然而，該輛雙層城巴駛至時，卻未及煞車直撞向客貨車車尾，掀起的尾門卻如刀鋒一樣，硬生生撞入巴士車頭，剛好撞及巴士車長的頸部，登時大量出血昏迷，惜搶救後返魂無術。而客貨車則被撞至調頭，衝入路肩。

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據知，客貨車由一名姓曾男司機駕駛，載有一名男乘客。當時由元朗前往青衣，途至上址時波箱故障，全車癱瘓未能扭入路肩，司機亮起死火燈，並掀起尾門取出車斗內一個白色膠箱，擬放在車尾對出路面作提示用途。惟約1分鐘後，涉事城巴則駛至，卻收掣不及撞向貨車尾門，至於該白色膠箱亦被撞至粉碎。

運輸署於凌晨12時35分宣佈：因交通意外，由屯門公路(往九龍方向)通往青朗公路(汀九橋)的支路的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路。駕駛人士請盡量忍讓。運輸署至凌晨04時04分再宣佈：較早前因交通意外而封閉的由屯門公路(往九龍方向)通往青朗公路(汀九橋)的支路的全線現已解封。

警方表示，正調查昨晚（8月15日）在荃灣發生的致命交通意外，意外中一名63歲男子死亡。晚上約11時55分，該名63歲男子駕駛一輛巴士沿屯門公路支路左一線往九龍方向行駛，當駛至近汀九橋，據報撞向一輛輕型貨車，該輕型貨車懷疑因故障而停在公路上。該名男子頭部嚴重受傷，昏迷被送往仁濟醫院治理，並於今日（16日）凌晨零時50分被證實死亡。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-1300或3661-1348與調查人員聯絡。

兩年前，西九龍快速公路亦發生類似意外。2019年3月4日上午約10時半，一輛城巴沿西九龍快速公路往香港島方向行駛，途至接近西隧收費廣場時，突然撞向前方一輛拋錨貨車，該貨車的尾板當時正在打開狀態，巴士車頭剛好被尾板插入，城巴司機當場死亡。而當時正在貨車斗上的貨車司機，則被撞跌落路面，復捲入巴士車底身亡。