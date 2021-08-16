汀九橋巴士撞客貨車　巴士車長被貨車尾門撼頸重創送院亡

凌晨零時左右，據報一輛巴士，沿屯門公路往九龍方向行駛，途至往汀九橋支路一舍右彎時，突然與一輛貨車發生碰撞。巴士車長陷入昏迷。救護員趕至為傷者進行急救，再送往荃灣仁濟醫院搶救，惟至凌晨1時前證實不治。警方正調查車禍成因。



據了解，涉事為城巴962B線，由屯門置樂花園開往銅鑼灣。事發時巴士上有10多名乘客，均無受傷。意外後有乘客發現車長昏迷，頭部及頸部大量出血，立即報案求助。



現場消息稱，涉事客貨車當時疑壞車，停在左線，期間亮起危險警告燈（「死火燈」），而客貨車尾門則被人開啟，為向上掀起的打橫狀態。然而，該輛雙層城巴駛至時，卻未及煞車直撞向客貨車車尾，掀起的尾門卻如刀鋒一樣，硬生生撞入巴士車頭，剛好撞及巴士車長的頸部，登時大量出血昏迷，惜搶救後返魂無術。而客貨車則被撞至調頭，衝入路肩。

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據知，客貨車由一名姓曾男司機駕駛，載有一名男乘客。當時由元朗前往青衣，途至上址時波箱故障，全車癱瘓未能扭入路肩，司機亮起死火燈，並掀起尾門取出車斗內一個白色膠箱，擬放在車尾對出路面作提示用途。惟約1分鐘後，涉事城巴則駛至，卻收掣不及撞向貨車尾門，至於該白色膠箱亦被撞至粉碎。

運輸署於凌晨12時35分宣佈：因交通意外，由屯門公路(往九龍方向)通往青朗公路(汀九橋)的支路的全線現已封閉。受影響巴士路線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路。駕駛人士請盡量忍讓。市民請留意電台/電視廣播的最新交通情況。

兩年前，西九龍快速公路亦發生類似意外。2019年3月4日上午約10時半，一輛城巴沿西九龍快速公路往香港島方向行駛，途至接近西隧收費廣場時，突然撞向前方一輛拋錨貨車，該貨車的尾板當時正在打開狀態，巴士車頭剛好被尾板插入，城巴司機當場死亡。而當時正在貨車斗上的貨車司機，則被撞跌落路面，復捲入巴士車底身亡。