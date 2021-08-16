新界南騙案警方拘54人　119人損失2150萬　情困女被騙630萬

警方新界南總區今年上半年接獲1,911宗詐騙案，較去年同期急升25%，當中投資、低息貸款及求職三類騙案的升幅最顯著。新界南總區刑事部於本月9日起一連5日拘捕22人，連同較早前拘捕的32人，警方就涉案4個犯罪集團共拘捕54人，當中包括11名骨幹成員及43名傀儡戶口持有人。被捕人士涉及發生於2019年10月至今年3月的串謀詐騙及洗黑錢罪行，共119名受害人被騙，損失金額達2,150萬元。

其中一名損失最多的40歲受害女子，誤中騙徒設下的網上情緣圈套，繼而被騙進行巨額投資，被騙時間長達3個月，結果失款高達630萬元。另一名19歲被捕女子亦自稱是騙案受害人，被騙取14萬元。



被捕的54人共涉及4個犯罪集團，牽涉於2019年10月至今年3月期間發生的119宗騙案，共119名市民受害，損失合共約2,150萬元。涉案犯罪手法主要分為投資、低息貸款、網上情緣及求職4大類，惟新界南總區重案組總督察周子軒今（16日）下午在記者會上指出，警方發現涉案詐騙集團一改過往單一模式的行騙手法，趨向以混合及複雜模式，先搏取受害人信任，繼而再游說作投資，以致涉及較大的損失金額。

新界南總區重案組署理總督察黃慧雯介紹詐騙集團的手法，指騙徒主要以兩種途徑接近受害人，其一是透過網上情緣設局，在網上社交平台自稱是投資顧問、專家或專業人士等，搏取受害人信任及取得受害人若干個人資料後，投其所好，從而推銷一些投資或貸款計劃。騙徒另一途徑是假扮銀行職員，隨機cold call致電受害人，推介高回報投資或低息貸款。

騙徒為加強可信性，會進一步將受害人轉介予同黨，同黨則扮演顧客服務經理、投資顧問或其他銀行職員，過程中會製作假公司或假銀行卡片給予受害人。當中有部份案件，騙徒亦要求受害人下載投資平台應用程式，但不是要求受害人到官方網址下載程式，而是提供非官方網址或QR Code予受害人下載，受害人不虞有詐下載後，便會進入類似投資戶口版面，令受害人以為成功開設了投資戶口。

失630萬女苦主被騙長達3個月

之後詐騙集團便詐騙受害人金錢，着受害人將款項存入指定戶口，而受害人在下載開設的假投資戶口，亦會看到戶口內銀碼上升，誤以為真的存入款項。直至受害人想取回金錢，騙徒則不知所終，受害人始知受騙。其中一名受害人被騙長達3個月，損失高達630萬元。涉案詐騙集團亦分工精細，會在網上刊登招聘廣告，以「搵快錢」等藉口作招徠，聘請大量傀儡戶口持有人，租借出戶口給予集團清洗黑錢。

詐騙集團安排傀儡戶口持有人入住不同酒店，在住酒店期間要求他們交出網上銀行登入資料、銀行卡及電話等。集團又派出骨幹成員到酒店操控這些傀儡戶口，當成功收款及轉走款項後，便安排傀儡戶口持有人離開酒店，並給予他們報酬。

據了解，該名單一案件中損失最大金額630萬元的受害人，為一名40歲女事主，她首先墮入網上情緣騙案。騙徒自稱是專業人士，以甜言蜜語騙得受害人以為發展成網上情侶，其間騙徒因掌握女受害人資料及財政狀況，再投其所好向她推銷投資項目，結果女事主在3個月內多次存錢入騙徒操控的傀儡戶口，損失巨款。

新界南總區重案組高級督察王婉貞指出，今年上半年，警方共接獲72宗求職騙案，較去年同期大幅上升5倍。案發於去年9月至今年3月，詐騙集團在網上不同社交平發佈招聘廣告，以「家中搵快錢」、「無需經驗」等字眼吸引受害人，之後騙徒會指示受害人在網上不同購物平台進行「刷單」活動，承諾受害人在網上確定訂單後，會將本金再加6%至8%佣金，給予受害人，但要求受害人不要在任何官方支付平台支付貨款，反而將款項轉到由騙徒操控的指定戶口內。當受害人多次過數後，騙徒則失去聯絡。

19歲女被捕人稱遭網騙14萬元

針對涉及的求職騙案，警方共拘捕8名涉案人士，惟之後調查期間，警方發現數名被捕人士自稱是之前其他騙案的受害者，被騙徒騙取銀行戶口作非法用途。其中一名19歲被捕女子聲稱被網騙14萬元，當她想取回金錢時，被騙徒要求交出身份證明文件證明身份。騙徒利用她的身份資料進行不同的騙案，引誘他人上當，令她牽涉更多不同案件，而她的個人資料更在網上被人瘋傳，指稱她是操控刷單騙案的騙子。

新界南總區刑事部於上周一至五（9至13日）採取拘捕行動，以涉嫌串謀詐騙，共拘捕22名本地人士，包括17男5女（介乎19至50歲）。連同早前警方調查期間拘捕的32人，警方就涉案4個犯罪集團共拘捕54人（年齡介乎15至69歲），包括11名骨幹成員及43名傀儡戶口持有人，不排除當中有主腦落網，有待調查。被捕人士分別報稱任職學生、家庭主婦、侍應、運輸工人及無業人士等，部份被捕人士有黑幫背景。

22名被捕男女已獲准保釋候查，須於9月上旬至下旬向警方報到。行動中警方凍結約188萬元犯罪得益，並檢獲31張銀行卡、約1.3萬元現金、36部手提電話及5部電腦等。行動仍在進行中，不排除更多人被捕。