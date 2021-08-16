群煞戴頭套闖「湖南幫」釣魚機賭檔掃場　疑用電槍襲擊男主持

油麻地廟街樓上釣魚機賭檔遭惡煞掃場，男主持遭斬傷及疑被電槍電擊！網上流傳一段長約1分鐘的影片，片中有約10名男子闖進一個單位內，部分人戴上黑色頭套。他們不斷叫囂，用硬物及鐵凳大肆搗亂，破壞單位內的多部釣魚機、遊戲機及電視的螢幕，更推翻整部釣魚機。他們亦用利刀襲擊坐在櫃檯的男主持，男主持驚惶不已，曾揮手求饒無果，更被對方用一支射出紅色鐳射光、疑似是電槍的武器襲擊，男主持慘叫一聲，瑟縮一角。



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據了解，案發時場內有其他賭客，約10名尼泊爾籍以及巴基斯坦裔男子衝入上址進行破壞及襲擊男主持，男主持疑被斬傷大腿，負傷逃離現場。警方其後接獲報案，於櫃檯發現有血漬，現場遺有一把刀鋒長約6吋的水果刀及一把刀鋒長約4吋的開蠔刀，而遇襲的主持則不知所終。據悉，涉事釣魚機賭場由「湖南幫」打理，過往曾被警方搗破，但死灰復燃。警方正調查襲擊原因，不排除與釣魚機「對分」問題有關。

警方稱，今日（16日）凌晨3時17分接獲報案，指在廟街199號一單位內，約10名非華裔男子懷疑以刀襲擊一名男子及損毀了上址的遊戲機，原因不明。警方接報到場後，在上址在上址發現一把水果刀及一把開蠔刀，並在牆身發現少量血跡。經初步調查，案件列傷人及刑事毀壞，交由油尖警區反三合會行動組第三隊跟進，暫未有人被捕。