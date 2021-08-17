專偷大型連鎖服裝店衣物　越南雌雄賊涉14案落網

「越南幫」盜竊集團在港「搵食」，專吼保安存在漏洞的大型連鎖服裝店下手，偷取衣服鞋履後，將贓物運往越南轉售圖利。秀茂坪警區重案組經調查後採取埋伏行動，於昨（16）下午乘賊人將贓物運上客貨車時，當場拘捕兩名雌雄賊人並檢獲一批衣物，相信兩人為集團骨幹成員，涉及發生於秀茂坪區、西九龍區及港島區共14宗店舖盜竊案。



被捕的28歲男子和30歲女子均為越南人，兩人屬情侶關係，警方相信他們自2015年來港，至今約6年，兩人均報稱無業並持「行街紙」，是涉案盜竊集團骨幹成員。警方發現去年8月至今年8月，秀茂坪警區店舖盜竊案有上升趨勢，賊人盜竊目標是偷取大型連鎖服裝店的服裝，於是翻查大量閉路電視，鎖定一個活躍於秀茂坪警區、西九龍區及港島區的盜竊集團。

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調查顯示，涉案集團以越南籍人士為骨幹，每次行動以2至3人一組，有人負責盜竊，有人則負責把風。賊人針對大型連鎖服裝店保安存在漏洞，或乘店內人流較少、保安員疏於防範時，將衣物放入自備的袋中。其間因店舖沒安裝防盜設施，包括出入口沒有防盜感應器，故賊人可輕易逃離現場。

被捕男女持行街紙情侶關係 運贓頻密每月2、3次

秀茂坪警區重案組署理總督察潘崇禮和區情報組高級督察陳晴美在會上透露，警方人員發現盜竊集團利用旺角區一單位作倉庫，並透過運輸公司將贓物運至越南銷售。昨午4時許，人員進行拘捕行動，在旺角以涉嫌盜竊罪名，拘捕一男一女。當時兩名賊人正運送贓物上客貨車，人員亦檢獲超過380件盜竊得來的衣物，相信賊人正準備將贓物運到機場，再空運到外地轉售圖利。經調查後，兩名被捕人士涉及較早前發生於秀茂坪警區、西九龍區及港島區共14宗店舖案件，牽涉5至6 間店舖，失物總值約12.5萬元。

警方指，雖然被盜竊的衣物每件價值約100至300元不等，但賊人盜取衣物後，出貨頻繁，涉案衣物會即日被運往機場，之後再經空運運往越南，轉售圖利；每月至少兩至三次將贓物運往外地。