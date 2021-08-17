馬家健案｜消息﹕游說健仔認罪師爺　與大狀同涉妨礙司法公正被捕

25歲青年馬家健（健仔）被控企圖販毒罪成判囚23年，服刑5年後，於周三（11日）上訴得直，無罪釋放。上訴庭提出多項疑點，其中最初勸馬家健認罪的律師樓「師爺」Paul Chan（陳強利）案底纍纍，其律師行更是代表另一涉案疑犯，法官懷疑藉馬家健招認全部控罪換取「放生」另一人。

消息指，已退休的58歲陳強利，以及當日處理健仔認罪的辯方大狀33歲張曉惠，今日（17日）涉嫌妨礙司法公正被捕。案件由深水埗警區重案組跟進。據悉，陳今午由數人陪同下，進入長沙灣警署。



2016年10月，當時只有20歲的青年馬家健，答應為朋友洪志謙（音譯），借出家庭住址收取包裹，雖然他並沒有領取郵件。包裹內的可卡因逾一公斤重，洪志謙的家中亦被搜出少於10克可卡因，兩人雙雙被捕。

馬家健在2017年3月7日曾簽下認罪文件，並於8月28日在庭上承認所有控罪，而洪志謙則被撤控。2017年11月馬家健將被高等法院判刑前解聘律師團隊，並申請改為不認罪。2019年4月，馬家健被陪審團裁定一項企圖販毒罪名成立，判囚23年。

法官曾就檢控提出多處疑點，2019年開庭時，控方外聘大律師周嘉俊回應主審法官是否繼續案件時，表示決定獲得刑事檢控專員允許。當時的刑事檢控專員是現已辭職的梁卓然。

翻查2018年12月11日，高等法院在馬家健改口不認罪的聆訊判決書，當時法官張慧玲已經多番質疑馬家健的前律師張曉惠，以及「師爺」Paul Chan，指他們的說法難以令人信服。

健仔被捕後接觸師爺陳強利（Paul Chan）時，健仔稱他沒表明要認罪，但陳在會面時指案件很難打贏，愈早認罪會有愈多刑期減免。陳更指此案無證據指向洪，洪很大機會脫身，故在陳多番遊說下才簽署認罪聲明。

到了今年1月上訴庭開庭，7月22日有判決，判馬家健上訴得直，無罪釋放，8月11日法官頒下判辭令。除了他無罪釋放獲外界關注，師爺陳強利（Paul Chan）成為上訴庭提出眾多疑點的焦點。

上訴庭提出多處疑點，包括律師樓為何聘請案底纍纍師爺、為何他可到收押所探訪被告並提供法律意見。上訴庭更質疑檢控機關有否調查律師團隊的有關行為，包括案中的師爺；並對控方有否傳達原審法官的質疑予律政司高層成疑問。

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