七一刺警案｜警提宣揚恐怖主義罪三大元素　悼念若美化罪行涉違法

香港大學學生會評議會上月7日通過「感激」七一刺警案疑兇梁健輝「為港犧牲」的議案，引起軒然大波。雖然學生會評議會成員事後撤回議案及道歉，但警方國安處今早（18日）仍首引《港區國安法》第27條「宣揚恐怖主義罪」，拘捕4名港大學生。

國安處在記者會中提到違犯「宣揚恐怖主義罪」的三個元素：讚揚、辯解及宣傳，只要觸犯其中一項亦可能違法；而市民悼念死者時如加入美化殺人、美化自殺式襲擊的元素，亦有機會違法。



國安處高級警司李桂華。（黃偉民攝）

李桂華在記者會提到，國安處是以《港區國安法》第27條宣揚恐怖主義執法，而只要達到讚揚、辯解及宣傳恐怖主義等三項要素的其中一項，即有可能違法。李桂華指，與會者為七一刺警案疑犯默哀，讚揚他「有勇氣」、「烈士」、「為香港而犧牲」，會議過程中亦合理化、美化、光榮化恐怖主義及無差別襲擊，鼓勵人做自殺式行為。當議案通過後，學生會評議會再透過2個港生學生會附屬機構的社交平台向外發放內容，已達到案件需要的元素。

至於七一刺警案是否已被定性為「恐襲」？李桂華指刺警案後，不同官員已指出事件有機會是恐襲，或會循反恐方向調查，一般情況下應意識到這是一個恐襲。惟與會者在會議中講述自己對事件及政治上的看法及要求，希望達到政治意圖。

李桂華強調，七一刺警案並非不能談論，惟不能在談論之中借機會宣揚恐怖主義。「有一個人被人用刀隨意襲擊，之後你讚揚佢（施襲者），話佢係勇士，話佢為社會做咗啲嘢，好大機會違反第27條罪行。」

有記者問到悼念死者又是否違法，李桂華形容悼念是「一個好大嘅詞彙」，悼念行為是有機會招致可疑，但要視乎行為是否贊成及美化恐怖主義，如悼念加入美化殺人、美化或宣揚恐怖主義、美化自殺式襲擊的元素，就有機會違法。

至於轉播會議內容是否違法，李桂華回答指，即時轉播的人未必清楚會議上內容，因此不屬違法，不過如有人知道轉播的內容與宣揚恐怖主義有關，而繼續轉播及企圖希望讓其他人知道相關內容，「就當然有問題」。

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