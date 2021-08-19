遊說青年認罪　師爺陳強利、大狀被控串謀妨礙司法公正　今午提堂

25歲青年馬家健被控企圖販毒罪成，被判囚23年，服刑5年後上訴得直。法官對最初勸馬家健認罪的律師樓「師爺」陳強利（Paul Chan）提出多點質疑。周二（17日）已退休的58歲陳強利、當日處理馬家健認罪的辯方大狀34歲張曉惠，涉嫌妨礙司法公正被捕。



今日（19日）警方指，一名58歲姓陳男子及一名34歲姓張女子，因2017年在一宗2016年發生的販毒案件中作出可能妨礙司法公正的行為，於今年8月17日在長沙灣警署被警方以涉嫌妨礙司法公正拘捕。案件交由西九龍總區重案組跟進，該兩名被捕男女已被控以合共一項串謀妨礙司法公正罪，案件將於今日（19日）下午在九龍城裁判法院提堂。



根據高院及上訴庭判辭披露，案發時20歲的馬家健與朋友洪志謙（音譯）一同被控企圖販毒罪，馬家健在2017年3月7日曾簽下認罪文件，並於8月28日在庭上承認所有控罪，洪志謙則被撤控，最後他只因在家中被搜出少於10克可卡因，在區域法院認罪判囚兩年。

2017年：師爺陳強利多番遊說下 馬家健簽署認罪聲明

2017年11月馬家健在高等法院判刑前，解僱律師團隊並改口不認罪，指因發現律師團隊由洪志謙兄長介紹，洪兄亦有份支付他的律師費，思疑有利益衝突。翻查2018年12月11日高等法院在馬家健改口不認罪的聆訊判決書，當時法官張慧玲已經多番質疑馬家健的前律師張曉惠，以及「師爺」陳強利（Paul Chan），指他們的說法難以令人信服。

馬家健被捕後接觸師爺陳強利（Paul Chan）時，馬稱他沒表明要認罪，但陳在會面時指案件很難打贏，愈早認罪會有愈多刑期減免。陳更指此案無證據指向洪志謙，洪很大機會脫身。在陳多番遊說下，馬家健才簽署認罪聲明。最終法庭接納馬家健改口不認罪。

2019年4月：馬家健裁定一項企圖販毒罪成 判囚23年

至2019年馬家健就企圖販毒受審時，主審法官陳慶偉曾就檢控提出多處疑點，控方外聘大律師周嘉俊回應主審法官是否繼續案件時，表示決定獲得刑事檢控專員允許。當時的刑事檢控專員是現已辭職的梁卓然。2019年4月，馬家健被陪審團裁定一項企圖販毒罪名成立，判囚23年。

今年7月22日：馬家健上訴得直，無罪釋放

到了今年1月上訴庭開庭，7月22日有判決，判馬家健上訴得直，無罪釋放，8月11日法官頒下判辭令。除了他無罪釋放獲外界關注，師爺陳強利（Paul Chan）成為上訴庭提出眾多疑點的焦點。

上訴庭提出多處疑點，包括律師樓為何聘請案底纍纍師爺、為何他可到收押所探訪被告並提供法律意見。上訴庭更質疑檢控機關有否調查律師團隊的有關行為，包括案中的師爺；並對控方有否傳達原審法官的質疑予律政司高層成疑問。

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