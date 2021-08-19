上月機場波音貨機起火急降事故　民航意外調查機構發初步報告

上月赤鱲角機場發生航班急降事故，一班由香港前往杜拜的波音747-8型貨運航班，起飛後緊急折返，著陸時引擎着火，須由消防將火救熄。民航意外調查機構今日（19日）就事故發表初步報告，將事件歸類為嚴重事故，並且指令對此作出調查，肇事的1號發動機已運返美國製造商進行步一步調查，預計今次嚴重事故調查需時1年。



根據該份飛機嚴重事故初步報告，事發上月20日中午12時16分，涉事編號UPS3的波音747-8型貨機，由香港飛往杜拜，當時機上有3名機組人員，在起飛後約4分鐘，機組人員按照操作程序關閉1號發動機，並決定折返香港。在著陸後，1號發動機起火。飛機除了該發動機外，沒有其他損壞，事故中無人受傷。

報告指，民航意外調查機構於翌日即7月21日接獲通報，總調查主任在審查收集到的資料，根據《香港民航（意外調查）規例》 ，機構已將事件歸類為嚴重事故，並且指令對此作出調查，以確定事故發生的情況及因由。涉事飛機的註冊、營運、設計及製造國的事故調查機構─美國國家運輸安全委員會已接獲通知，並已委任授權代表參與調查。

目前調查組已與涉事飛行員進行面談，並收集相關的飛行文件、飛行數據、機場閉路電視錄像及天氣資料等。肇事的1號發動機已被拆除及運往製造商通用電氣 (GE)，在美國國家運輸安全委員會的監督下進行進一步檢查。

報告指出，調查組正詳細分析所收集的數據和資料，以確定嚴重事故的情況和因由，同時確定需要進一步調查的範圍和/或要跟進的調查方向。預計此次嚴重事故調查需時1年。

報告中顯示，該班飛機於2020年在美國出廠，標準適航證書由美國聯邦航空管理局 (FAA) 上年11月發出，貨機啟用不足1年。