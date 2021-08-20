警員自轟｜新界北警察總部33歲衝鋒警開槍自轟　傷重死亡

警方新界北總區警察總部發生警員自轟身亡事件，現場消息稱，今（20日）晨7時許，位於大埔安埔里6號的新界北總部8樓傳出槍聲，警署警長到場發現一名衝鋒隊（EU）警員倒臥血泊中，身旁有一把左輪手槍，不省人事，懷疑他開槍自轟，由救護車緊急送院搶救，最終證實傷重死亡，家屬在警員陪同下趕赴醫院，情緒激動。

警方表示死者為隸屬新界北總區衝鋒隊的33歲男警員，初步調查相信他用獲發的佩槍自殺，重案組正跟進調查，並對死者家屬致以慰問。



據知，死者倒臥於8樓警察拳擊會右邊廁所，初步調查相信他開槍自轟，子彈由頭部右邊太陽穴轟入。死者警齡十多年，現隸屬新界北衝鋒隊，昨晚開夜並無異樣，至今晨7時30分，他沒如常到槍房交槍，上司頓覺可疑，其後被發現在8樓廁所自轟。

警：深表難過及惋惜

警方表示，上午約7時15分發現一名隸屬新界北總區衝鋒隊的33歲男警員在新界北總區警察總部一個洗手間內頭部中槍，昏迷被送往威爾斯親王醫院，其後被證實死亡。他身旁有一把佩槍，警方並發現遺書，初步調查相信他用獲發的佩槍自殺。案件由新界北總區重案組跟進調查，警方指稍後將安排進行驗屍以確定死因，又表示對事件深表難過及惋惜，並對該名警務人員的家屬致以慰問，亦會提供適切協助。

涉事警員家屬趕抵醫院了解，神色凝重。（蔡正邦攝）